URGENTE: SARGENTO DA PM É BALEADO EM TENTATIVA DE ASSALTO

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi baleado, no fim da tarde desta quarta-feira (11), durante uma tentativa de assalto, na rua Albano Amaral, no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.





Ainda não se sabe como a abordagem dos suspeitos aconteceu. De acordo com a Supervisão de Policiamento da Capital, buscas são realizadas, mas até o momento, ninguém foi preso.





A vítima foi socorrida pela esposa e levada às pressas para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, conhecido como Frotinha da Parangaba. Segundo testemunhas, o estado de saúde é crítico.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que “equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) – especializada nas investigações de crimes tentados ou consumados contra a vida de agentes de segurança – estão em campo realizando os primeiros levantamentos. Outros detalhes não podem ser repassados tendo em vista que as diligências seguem em andamento”.





Mais informações em breve.