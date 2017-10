UVA publica edital para contratação de professor substituto

O salário pode chegar a R$ 4.863,39, de acordo com a titulação do aprovado. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.



A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), na cidade de Sobral, divulgou edital de seleção pública para a contratação de professor substituto. O salário pode chegar a R$ 4.863,39, de acordo com a titulação do aprovado. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.As inscrições começam dia 16 e vão até o dia 26 de outubro, e são feitas exclusivamente pela internet, no site da universidade, ( http://concursos.uvanet.br/ ). O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.Estão disponibilizadas 26 vagas para aulas nos cursos de Engenharia Civil, Química, Tecnologia da Construção de Edifícios, Matemática, Filosofia, Letras, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Educação Física, Ciências Sociais e Geografia.A seleção será realizada através de prova escrita e de prova didática, com aula de 40 a 50 minutos. A validade do concurso será de um ano, contado a partir da publicação da homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por mais um ano.