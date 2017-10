Vereador sobralense, Sargento Ailton, receberá hoje homenagem na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa realiza, nesta segunda-feira (23/10), sessão solene em comemoração ao Dia Nacional do Vereador. O evento ocorre a partir das 18h, no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II da Assembleia Legislativa do Ceará.





O vereador sobralense, Sargento Ailton, será um dos homenageados. Ele já se encontra em Fortaleza e se prepara para esta solenidade: "Me sinto muito feliz por ter sido indicado. Isso me estimula ainda mais em continuar com o meu trabalho aqui na Câmara Municipal em prol da população sobralense, principalmente, os mais carentes", disse o vereador Sargento Ailton.





A homenagem atende a requerimento dos deputados Bruno Pedrosa (PP) e Dra. Silvana (PMDB), subscrito pelos deputados Carlos Felipe (PCdoB), Julinho (PDT), Leonardo Araújo (PMDB) e Roberto Mesquita (PSD).





A solenidade é alusiva ao dia do vereador que é comemorado em 1º de outubro e foi instituída pela Lei Federal nº 7.212/1984. (Conexãonotícia).





(Wilson Gomes)