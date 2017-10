VERGONHA! A RUA HUGO ALFREDO CAVALCANTE ESTÁ ABANDONADA

Internauta denuncia a abandono em que a Rua Hugo Alfredo Cavalcante se encontra. Veja na íntegra:

"Venho solicitar à prefeitura a intervenção com asfaltamento, sinalização na rua Hugo de Alfredo Cavalcante e sua continuação pois atualmente encontra- se em péssimo estado,esta via pode ser utilizada como alternativa de acesso rápido ao hospital regional e bairros próximos por moradores e veículos que se deslocam de outros municípios pois a rua Antonio Félix Ibiapina e a Av John Sanford se tornou a principal via de acesso a esta área da cidade com falta de planejamento fato claramente comprovado pela população que testemunha diariamente acidentes nestas ruas citadas aguardamos uma posição oficial do secretário de infra estrutura e da secretaria de segurança mostrando compromisso com a população através de ações que melhore a qualidade de vida dos contribuintes."