VERGONHA SOBRAL! Monumentos históricos em abandono são depredados por vândalos no centro da cidade

Considerado um dos mais belos cartões postais da cidade de Sobral, o monumento em concreto de Luzia-Homem, no Largo da área Militar do 3º Batalhão de Polícia Militar de Sobral (3ªBPM), encontra-se depredado, em completo abandono em pleno centro da cidade. A situação chama atenção de visitantes e moradores que param para tirar uma foto do local.





O prédio em si já chama atenção, principalmente por ser um prédio histórico, assim como a praça e os monumentos que a compõem fazem parte do conjunto arquitetônico, que muito conta a história da cidade.





Nesse prédio, já funcionou a antiga cadeia pública quando em 17 de março de 1954, foi instalada a sede do 3ªBPM. Já em 12 de janeiro de 1973, como sugestão da Câmara Júnior de Sobral, foi edificado o monumento de Luzia-Homem em luta corporal com seu algoz o soldado Crapiúna, personagens imortalizados na obra Luzia-Homem do escritor sobralense de nascimento, Domingos Olímpio, publicada no ano de 1903.





Nota-se que tanto o prédio quanto o monumento em questão são frutos da inspiração do poeta razão de ter sido prestado a homenagem, pelo fato de no poema retratar que Luzia, trabalhou na construção do prédio da cadeia publica.





Apesar disso, o abandono, a ação dos vândalos é a principal causa da degradação do monumento que teve o braço do Crapiúna, arrancado, o mobiliário é alvo de pichações e roubos de peças, gradis de proteção e fios da iluminação.





Atualmente, nenhuma obra de recuperação foi anunciada, mas a expectativa é que o prefeito Ivo Gomes, possa revitalizar todo o espaço arquitetônico para o usufruto cultural de pertencimento da cidade.





Fonte: Blog Célio Brito