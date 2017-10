VÍDEO: Acometido por AVC, o sanfoneiro Cafuné do Mucambo desde então, luta para restabelecer sua saúde

Há três meses, o forró pé-de-serra anda fora de ritmo, sem a presença do sanfoneiro Cafuné do Mucambo, de 60 anos, responsável pela animação de vários arrasta-pés na região e pelos repentes de improvisos nos encontros políticos que animavam ao som hábil da sanfona que costumava dedilhar.





Cafuné, sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) por duas vezes em menos de três meses e, desde então, luta para restabelecer sua saúde.





Depois do atendimento inicial no hospital, o músico foi liberado para continuar o tratamento em sua casa na cidade de Mucambo, convivendo com sequelas do AVC.





No ultimo mês de julho, o músico foi agraciado com homenagem da Prefeitura Municipal de Mucambo, entre os autênticos nomes do forró no município e em todo Ceará.

Com informações do Blog do Célio Brito