VÍDEO - INSEGURANÇA PÚBLICA PREOCUPA OS SOBRALENSES

Sobral tem um policial militar para cada 2.900 habitantes. A ONU (Organização das Nações Unidas) recomenda um policial para cada 450 habitantes. População fecha estrada pedindo policiamento.





Um dos municípios mais ricos e promissores do Ceará, localizado à 230 km de Fortaleza, no Norte do Ceará, está perdendo a guerra contra a violência. Hoje com 205 mil habitantes, a cidade que deveria ter um efetivo policial de 455 homens, não passa de 70. Com apenas quatro viaturas e duas equipes do RAIO, cerca de 23 policiais militares colocam a vida em risco para garantir a segurança dos moradores de aproximadamente 60 bairros, além dos distritos.





Na última quarta-feira 11, moradores dos distritos de Taperuaba, Aracatiaçu e Caracará, distante 65 km de Sobral, bloquearam a CE 362, por mais de 1 hora, em protesto contra a falta de policiamento efetivo e a violência. Segundo os moradores, uma viatura com dois policiais faz o policiamento em seis localidades daquela região onde moram cerca de 18 mil pessoas.





Além do número reduzido de policiais, o desvio de efetivo para outras atribuições ligadas a prefeitura municipal, reduz a eficácia da polícia, compromete a confiança do cidadão e o Estado deixa de garantir a ordem pública e os direitos da população à justiça e segurança pública.

Por Wellington Macedo