VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Bandidos invadem ônibus do transporte escolar e matam três adolescentes em Paraipaba

Três adolescentes foram mortos em uma chacina registrada na tarde desta segunda-feira (30) na cidade de Paraipaba, no Litoral Oeste do Ceará (a 115Km de Fortaleza). As vítimas foram executadas sumariamente dentro de um ônibus do transporte escolar que levava moradores de uma comunidade da periferia da cidade para os festejos religiosos em homenagem ao santo padroeiro do Município. No dia anterior, dois jovens também foram executados sumariamente no mesmo local.





O crime ocorreu por volta de 17 horas. Segundo a Polícia, os três adolescentes não tinham antecedentes criminais, mas seriam usuários de drogas e moradores da comunidade do Cacimbão, onde no domingo (29) outros dois jovens foram também executados sumariamente dentro de uma casa que servia de ponto de venda de drogas.





Segundo testemunhas, na hora do assassinato o ônibus escolar não transportava estudantes, mas sim moradores da comunidade que iam participar dos festejos na Praça da Matriz de Paraipaba. Pelo menos três homens armados invadiram o ônibus, mandaram que todos os passageiros descessem e eliminaram os três adolescentes.





Investigação





Os três corpos foram encaminhados à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) já na noite desta segunda-feira. O clima na cidade, e especialmente na comunidade do Cacimbão, é de medo e silêncio. Os moradores preferem não falar sobre o assunto temendo represálias dos criminosos. São traficantes de drogas que dominam o lugar.





Na tarde de domingo passado, os irmãos Jonathan Bruno Rodrigues Lacerda, 22 anos; e Jéfferson Bruno Rodrigues, 21 anos, foram mortos, a tiros, por um homem identificado por Helano. No local do crime a Polícia apreendeu dois revólveres de calibre 38, cocaína e dinheiro.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro