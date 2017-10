VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: COMERCIANTE É VÍTIMA DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO NO SINHÁ SABÓIA

A violência parece não ter fim na cidade de Sobral! Um comerciante foi vítima de tentativa de latrocínio na noite desta segunda-feira (16), no bairro Sinhá Sabóia.





Dois bandidos em uma motocicleta chegaram no comércio da vítima identificada por Edilson, anunciaram o roubo e atiraram no comerciante. O Sr. Edilson foi atingido com dois tiros, sendo socorrido para o hospital Santa Casa, onde se encontra recebendo atendimento médio especializado.



Mais detalhes em breve.



Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa