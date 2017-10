VIOLÊNCIA: Três homens são assassinados após sequestro em Fortaleza

Os corpos das vítimas foram encontrados amordaçados perto de um campo de futebol.

Três homens foram amordaçados e assassinados após serem sequestrados do residencial Leonel Brizola, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (4).





De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas para trás e as bocas vedadas com pano. Os homicídios ocorreram na rua Barra Vermelha, próximo a uma campo de futebol.





Dois dos três homens foram identificados. São eles: Ricardo da Silva e Antônio Rodolfo da Silva.





Com informações da TV Diário