VIOLÊNCIA: TURISTA É ESFAQUEADO NO CENTRO DE FORTALEZA

O turista teria se aproximado de um travesti para pedir uma informação e teria sofrido uma tentativa de assalto.



Um turista foi esfaqueado no Centro de Fortaleza na noite desta terça-feira (17). A ocorrência foi registrada no cruzamento das Ruas José Avelino com Senador Almino, limite entre o Centro e a Praia de Iracema.



De acordo com informações da polícia, o turista identificado como Ingo Heihmer, teria se aproximado de um travesti para pedir uma informação e teria sofrido uma tentativa de assalto.



Já a versão apresentada pelo acusado, que é garoto de programa na região, é que ele teve os serviços solicitados pelo turista e não teria recebido o pagamento.



O travesti foi preso por policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) e encaminhado para a delegacia. Já o turista esfaqueado foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), onde foi submetido a uma cirurgia. A polícia não soube informar o país de origem do turista.

Fonte: Cnews