9 FATOS COMPROVAM QUE O BRASILEIRO É O POVO MAIS ENGANADO DO MUNDO

Se tem algo que nos Brasileiros infelizmente estamos acostumados a pagar é impostos, pagamos imposto sobre tudo, na renda, na compra de um bem ou produto, nos serviços, no transporte, exatamente em 100% do que fazemos tem imposto, reduzindo nosso poder de compra a nada, pegue qualquer nota fiscal atual e subtraia o valor de imposto que contém nela, veja quanto você poderia pagar no produto.





Se compararmos os preços de produtos e serviços em outros países chega a parecer brincadeira, e nesta lista vamos mostrar para vocês recordes de preço mais caro do mundo que o Brasil possui, além de comparativos de preços e que até mesmo produtos fabricados no Brasil são vendidos mais barato no exterior.

Confira 9 fatos que comprovam que nos estamos esta sendo feitos de bobo:





1. A casa da esquerda é mais barata do que a da direita

Isso mesmo, você não leu errado, esta linda casa da esquerda situada em um país de primeiro mundo custa $89,000 que é equivalente a R$290,000 e um cidadão americano leva em media 2 anos e meio para paga-la, e a casa da direita situada no bairro de Osasco/SP custa esta a venda por R$320,000 e um cidadão Brasileiro leva em média 12 anos para paga-la, “Trabalhando muito”.





2. O Mesmo creme de barbear pode custar até 6x mais caro aqui no Brasil

Deve ser por isso que deixamos a barba crescer aqui no Brasil.





3. Levamos 5x mais tempo para pagar nossos carros

O Ford Focus S nos EUA custa 13 salários mínimos (levando em conta o salario mínimo local), e no Brasil, 71 salários.





4. Ovo de pascoa fabricado no Brasil custa 5x mais barato nos Estados Unidos

Este é um fato que pode deixar muitas pessoas surpresas, mas este mesmo ovo de pascoa que é vendido aqui no Brasil por uma média de R$30,00, nos EUA custa $1,99 o que daria em Reais 6,50, mesmo com os custos de exportação.





5. Temos o Iphone mais caro do mundo

Isso se da principalmente devido aos impostos de importação, e a prática brasileira de cobrar imposto em cima de imposto, quando o produto chega ao consumidor final esta custando uma fortuna, onde sai mais barato você viajar para Miami comprar o iPhone e voltar para o Brasil.





6. Temos o Playstation mais caro do mundo

Pensou que seria só o iPhone mais caro? não, quando se diz respeito a custo alto o Brasil bate muitos recordes.





7. Adivinha onde fica o Futebol mais caro para assistir do mundo?

Somos conhecidos como o país do futebol, e mesmo tendo estádios e segurança deficiente pagamos o maior ingresso do planeta.





8. Temos a 2ª internet mais cara do mundo

Só perdemos para nossos vizinhos Argentinos, mas será que a internet deles consegue ser tão ruim quanto a nossa?





9. A 3ª Energia elétrica mais cara de todo o Planeta

Sim, o planeta é grande e existem muitos países, mesmo assim o nosso consegue ter a 3ª tarifa mais cara, parte disso pode ser devido ao imposto levar 45% deste valor.





Via: Veja Isso