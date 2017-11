A SAÚDE PÚBLICA DE COREAÚ EM BOAS MÃOS!

Durante toda essa semana, o município de Coreaú está participando do I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS EM FOZ DO IGUAÇU/PR .





O Prefeito de Coreaú, Carlos Roner, juntamente com toda sua equipe vem desemprenho um excelente trabalho na área da saúde, como também em outras áreas. Várias ações foram e estão sendo executadas para melhor atender a população coreauense.





Publicação de Carlos Roner em sua página no facebook:





"Eu quanto gestor e prefeito do município me sinto feliz e lisonjeado com tamanha repercussão de nossos trabalhos, de nosso empenho e esforço a fim de melhorar e inovar na saúde pública de Coreaú! Todo esforço partiu de um trabalho em conjunto com a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica e Secretaria Municipal de Saúde, onde o farmacêutico Alefe Albuquerque desenvolveu um projeto de saúde e direito, cujo o objetivo foi alcançado: erradicar a judicialização de medicamentos, segregar de forma adequada e apropriada insumos e medicamentos vencidos, garantindo assim um acesso integral e seguro da população ao serviço de farmácia básica!





E é com alegria que informamos que Coreaú foi uma das cidades do Ceará escolhida para fazer parte dos municípios brasileiros que obtiveram experiências exitosas de farmacêuticos no SUS, durante o ano de 2017 dessa forma nosso projeto irá fazer parte do elenco do guia farmacêutico de 2018, sendo que nenhuma cidade do estado do Ceará ainda tinha sido contemplada.

Meu agradecimento ao Conselho Federal de Farmácia por nos proporcionar essa oportunidade elevando o nome do nosso município a nível nacional bem como também à comissão organizadora do evento."