A Secretaria de Saúde vem disponibilizando o serviço de Ultrassonografia Semanal, e tem como meta diminuir filas de espera para este exame e ter mais eficiência no serviço! O Secretário de Saúde Noélio Albuquerque vem acompanhando de perto a realização dos exames e conversando com os usuários sobre a melhoria de todos os serviços de saúde, firmando o compromisso do Prefeito Carlos Roner com o povo de Coreaú!

