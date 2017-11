ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS É REGISTRADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

O sinistro aconteceu por volta das 0:00 hs da noite de ontem (18), na Travessa Raimundo Alves, no bairro Terrenos Novos. Segundo informações de populares, as duas vítimas que estavam em uma motocicleta, avançaram a via preferencial, colidindo com um carro. O condutor da motocicleta sofreu uma grave lesão na perna direita e a mulher que estava na garupa da moto sofreu escoriações pelo corpo.





Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros e conduziu o casal para o hospital Santa Casa.





Com informações do portal Sobral da Notícias