Há seis anos o funcionário público Egilson Torres de Lima, era Agente de Endemias de Sobral, foi assassinado a golpes de punhal. Ainda consternados com a perda do ente querido, familiares comunicam, que amanhã (16) acontecerá o júri popular, onde o acusado do crime sentará no banco dos réus e será julgado pela sociedade sobralense.

