Agência bancária é arrombada pela quinta vez em Fortaleza

Uma agência do Santander foi arrombada nesta terça-feira (31), em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Os suspeitos invadiram o prédio durante a madrugada, quando havia pouco movimento no entorno do banco, mas só foi notado quando os funcionários chegaram para trabalhar.





De acordo com os funcionários, os suspeitos tiveram acesso à agência através de um terreno baldio na parte traseira da agência. Com equipamentos, arrombaram um cofre, mas os valores levados não foram informados. Após o crime, fugiram pelo buraco que abriram na parede.





Este foi o quinto ataque à agência bancária, segundo funcionários. O mais recente aconteceu em agosto e se assemelha ao crime registrado nesta terça.