Agentes Penitenciários e Polícia Militar evitam fuga e homicídio na Cadeia Pública de Itarema

Agentes Penitenciários do Grupo de Operações Regionais da Secretaria da Justiça e Cidadania, com o apoio da Polícia Militar, frustaram uma fuga em massa da Cadeia Pública de Itarema, nesta quarta-feira, 01/11, após surgir informações de que os detentos estavam com um plano de fuga. Além disso, as informações obtidas davam conta que os mesmos pretendiam matar dois detentos que tinham acabado de chegar de Sobral, e que seriam de uma facção rival.





Foi então realizado uma vistoria e encontrado grades serradas e um túnel para acesso a parte externa do presidio. Celulares foram apreendidos. Alguns presos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis. A ação conjunta dos Agentes Penitenciário e da Polícia Militar evitou dois homicídios e uma fuga em massa.

Fonte: O Acaraú