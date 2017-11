Alerta: novo vírus do Android rouba dados bancários

Nova versão de trojan teria surgido como apps de lanterna, jogo de paciência e de limpeza de memória do celular.

Um vírus do tipo trojan (Cavalo de Troia), chamado de BankBot, já era bastante conhecido dos computadores e portáteis alguns anos atrás, mas ele parece regressar em um novo formato. Agora, empresas de segurança de dados como Avast, ESER e SfyLabs voltaram as atenção para o novo vírus feito para Android, com o objetivo de roubar dados bancários através de celulares infectados.





Para infectar os smartphones o malware assume aparência de aplicativos de bancos, segundo reportagem de Paulo Alves, do site TechTudo. A nova versão teria surgido primeiro como um app de lanterna, depois como um jogo de paciência e em seguida como um recurso para limpeza de memória do celular.





Porém, por trás dos três falsos aplicativos está escondido um vírus que instala uma interface similar a um app bancário. Esta seria a porta de entrada para a espionagem, coleta de dados bancários e roubo das contas das vítimas.





As ocorrências foram registradas em vários países do mundo, como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, França, Espanha e Portugal. Na maior parte dos casos, os usuários costumavam baixar aplicativos de fora da Play Store (loja oficial do sistema Google), mas relatórios de segurança teriam apontado que alguns malwares são capazes de passar despercebidos mesmo pela inspeção do Google. Ainda não há relatos de vítimas no Brasil.