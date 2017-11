Após cassação de Ivo, corregedor do TRE-CE chega ao Cartório Eleitoral de Sobral

Em relação à compra de votos, a sentença afirma que há relato de pessoas que receberam de R$ 100 a R$ 250 para votarem no prefeito.

Um corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) chegou, na manhã desta quarta-feira (29), ao Cartório Eleitoral de Sobral. Isso acontece dois dias depois que Fábio Falcão determinou a cassação do mandato do prefeito Ivo Gomes (PDT).





A cassação, inelegibilidade por oito anos e multa de R$ 40 mil foram determinadas pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral de Sobral.





Entenda





Na sentença, há relato de perseguição e demissão de funcionários públicos municipais adversários políticos. O texto ainda menciona troca de água por votos, asfaltamento de vias em véspera de eleição e prática de “abuso de poder econômico, consistente na captação ilícita de sufrágio”, diz trecho da sentença”.





Em relação à compra de votos, o documento afirma que há relato de pessoas que receberam de R$ 100 a R$ 250 para votar em Ivo Gomes.