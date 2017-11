Atleta do Ironman desaparece na Praia de Iracema

Família notou que o homem não retornou do mar. Imagens de drone foram solicitadas e podem ajudar a encontrá-lo.

Um atleta que participa do Ironman Brasil, em Fortaleza, está desaparecido na Praia de Iracema, próximo a um hotel. Genilson Lima, de Goiânia, entrou em alto mais com aproximadamente 1.100 atletas e no retorno, familiares sentiram sua falta, acionando a organização do evento.





Segundo o Ironman Brasil, imagens de drone já foram solicitadas para auxiliar na busca pelo atleta, de numeração 919. O homem não foi visto saindo do mar. Acredita-se que em meio à quantidade de pessoas que entrou simultaneamente, ele possa ter sido atingido com braço ou perna de outro participante e desmaiou.





Equipes da Marinha do Brasil, Guarda Municipal e helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estão nas proximidades e fazem buscas, mas até o momento, o homem segue desaparecido.





De acordo com o tenente-coronel Marcos Costa, desde 9h que as buscas acontecem. O chip de identificação indica que o atleta não saiu do mar, porém isto pode ser problema no equipamento. No entanto, a bicicleta de Genilson continua intacta. “O chip é preso no atleta e acompanha o atleta durante toda a prova”, explicou.





A família preferiu não falar sobre o desaparecimento por enquanto.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública comentou sobre as buscas:





"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram acionadas, por volta das nove horas deste domingo (26), para realizar buscas no intuito de localizar um competidor do Ironman que desapareceu durante a prova de natação. O acionamento das equipes ocorreu após os organizadores do evento notarem a ausência do atleta. Equipes da Marinha e Guarda Municipal também participam da operação".