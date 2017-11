Balanço parcial: violência no Ceará deixa 46 mortos durante o fim de semana

O fim de semana foi marcado por mais violência no Ceará. Entre sexta-feira passada (17) e o começo da madrugada desta segunda-feira (20), ao menos, 42 pessoas foram assassinadas e outras cinco morreram em conseqüência de acidentes de trânsito, totalizando 46 mortos. Os números ainda parciais e tendem a crescer nas próximas horas com registros ainda não computados pelas autoridades da Segurança Pública.





Em Fortaleza, 11 pessoas foram mortas em 72 horas. Os crimes ocorreram nos seguintes bairros: Mucuripe, Lagamar, Jangurussu, Dom Lustosa, Serviluz, Aracapé, Barra do Ceará, Parque Dois irmãos, Messejana e Conjunto Tancredo Neves (duplo assassinato).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram mais 12 crimes de morte nos seguintes municípios: Caucaia (6 mortes), Aquiraz, Horizonte, Maranguape, Itaitinga (na penitenciária CPPL 2), Pindoretama e Eusébio.





No Sertão





No Interior Norte, a Polícia fez o registro de, ao menos, 11 assassinatos nos seguintes Municípios: Nova Russas (duplo homicídio), Guaraciaba do Norte (duplo homicídio), Santa Quitéria, Trairi, Monsenhor Tabosa, Mulungu, Tianguá, Itarema e Ubajara.





No Interior Sul, foram mais sete homicídios, em Quixeramobim (2), Morada Nova (2), Tabuleiro do Norte, Iguatu e São João do Jaguaribe.





Acidentes





Cinco pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito no fim de semana. Os mortos foram identificados como: Francisco Batista Júnior (queda de moto no Município de Mucambo), Pedro Capistrano dos Santos, 44 anos (morto em queda de moto, em Camocim), Gilberto de Castro Pereira, 29 anos (vítima de uma colisão moto x caminhão, na BR-020, em Tauá), Paulo João de Sousa, 55 anos (colisão de moto com carreta no Km 540 da BR-116, em Penaforte) e Paulo César Martins, 22 anos (vítima de queda de moto no bairro Granjeiro, na cidade do Crato, morreu no Hospital São Camilo, no Crato).





Duplos





Quatro duplos homicídios forram registrados no fim de semana. Veja os casos:





11 – (18/11) – Dois irmãos, identificados apenas pelos nomes de Sirlan e Mário, foram mortos, a tiros, no bairro Nova Cigana, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite de sábado.





2 – (18/11) – Dois homens, identificados como Francisco Ismael Gomes Ribeiro, 30 anos; e Luiz Gonzaga Ribeiro Rodrigues, 41, foram assassinados, a tiros, no Distrito de Martinslândia, na zona rural do Município de Guaraciaba do Norte (a 315Km de Fortaleza), na noite de sábado (18).





3 – (19/11) – Na madrugada de domingo (19), dois homens foram executados a tiros quando se divertiam no Parque de Vaquejadas Padre Cícero, na zona rural do Município de Nova Russas (a 299Km de Fortaleza). As vítimas foram identificadas como Bruno Pires do Nascimento, 19 anos; e Herlandim Sampaio de Carvalho, 26 anos. Um suspeito já está preso.





4 – (19/11) – Na noite de domingo (19(, um tiroteio deixou dois mortos e três feridos na Rua Zaire, na Favela do Colorau, no bairro Tancredo Neves, em Fortaleza. Um dos mortos era um adolescente de apenas 14 anos de idade, identificado como Daniel Nascimento Fonseca. O segundo não portava documentos e o corpo foi removido à sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) como indigente.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro