Por volta das 12h desta sábado, dia 11, indivíduos arrombaram o cadeado do caminhão da empresa Regina e furtaram várias mercadorias. O caminhão estava estacionado nas proximidades do mercado público central, no Centro de Sobral.





Os criminosos furtaram várias caixas de frango congelado.





A Polícia foi acionada, diligenciou na tentativa de prender os acusados, mas os infratores não foram localizados.





Fonte: Robério Lima