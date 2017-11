BOA NOTÍCIA: VLT de Sobral circulará gratuitamente nos dias de Enem

O VLT de Sobral vai circular excepcionalmente nos domingos de prova do Enem (5 e 12 de novembro), para facilitar o transporte dos inscritos até os locais de avaliação. Nos dois domingos, haverá circulação do VLT de 10h às 19h. As catracas estarão liberadas, sem cobrança de tarifa.





No primeiro domingo, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza. Haverá uma pausa de 1h, entre 14h e 15h, para almoço dos funcionários do VLT, sem atrapalhar o fluxo de deslocamento para as provas.





Nos locais de prova do Enem, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com horário de Brasília. No Ceará, devido ao horário de verão, os portões abrem às 11h e fecham às 12h.





