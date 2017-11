Cabo Sabino deve comandar palanque de Bolsonaro no Ceará

O deputado federal Cabo Sabino (PR) deve ser o articulador do palanque do presidenciável e, também, deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), nas eleições de 2018. Cabo Sabino disse que está articulando uma de Bolsonaro no Ceará para os próximos meses.





Sabino anunciou, ainda, uma possível saída do PR para compor, ao lado Bolsonaro uma nova sigla chamada “Patriotas”. O deputado cearense disse que foi o primeiro no estado a declarar apoio a Bolsonaro e pretende continuar defendendo seu projeto junto ao povo cearense.