Camilo anuncia pagamento de 13º salário dos servidores

O governador ainda falou sobre segurança e refinaria no Pecém.

Em sua transmissão no Facebook, o governador Camilo Santana anunciou nesta terça-feira (7), que a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais será pago no dia 22 de novembro. O chefe do executivo afirmou que será pago aos servidores estaduais R$ 1,2 bilhão aos 160 mil servidores ativos e inativos.









Segurança





Ainda no bate-papo com os seguidores, Camilo apresentou imagens do helicóptero da Polícia Militar que atuará no Sertão Central. O equipamento ainda está em fase de teste na Alemanha, mas já se encontrada adesivado. De acordo com o governador, o equipamento será entregue nos primeiros meses do próximo ano.





Petrobras





Camilo afirmou que a estatal deu um “calote” no Ceará, em referência à refinaria Premium II, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em São Gonçalo do Amarante. “ Eu digo que a Petrobras deu um calote no Ceará, porque prometeu uma siderúrgica, a refinaria, o Estado comprou terreno, investiu na infraestrutura do porto. Agora estamos indo buscar parcerias privadas para a implementação da refinaria, assim como foi com a siderúrgica. Fui várias vezes à China, fizemos reuniões e estamos negociando com uma empresa chinesa”, disse.





Com informações do portal Cnews