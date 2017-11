Carne de cavalo que seria vendida em feiras públicas é apreendida em Pernambuco

A Polícia de Pernambuco apreendeu uma quantidade de carne de cavalo, no município de Barreiros, Zona da Mata Sul do estado. De acordo com o portal JC Online, a carne estava sendo levada para ser vendida em feiras públicas da região.





Um dos suspeitos informou à Polícia Civil, ainda conforme o JC Online, que grande parte da carne seria vendida em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.





O POVO Online entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que informou que a investigação estava com a Delegacia de Proteção aos Animais. A unidade não atendeu as ligações da reportagem.





A pasta não informou se alguém foi preso.





Com Informações de O POVO