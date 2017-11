Cassação do mandato de Ivo Gomes repercute nacionalmente

Folha de S. Paulo faz matéria com informações dadas com exclusividade pelo Ceará News 7.





Ojornal Folha de S. Paulo repercutiu, nesta terça-feira (28), matéria dada com exclusividade pelo Ceará News 7 sobre a cassação do mandato do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), irmão do presidenciável Ciro Gomes, do mesmo partido.





A cassação, inelegibilidade por oito anos e multa de R$ 40 mil foram determinadas pelo juiz Fábio Falcão da 24ª Zona Eleitoral de Sobral.





Confira o título da matéria da Folha:





Compra de votos





Na sentença, há relato de perseguição e demissão de funcionários públicos municipais adversários políticos. O texto ainda menciona troca de água por votos, asfaltamento de vias em véspera de eleição e prática de “abuso de poder econômico, consistente na captação ilícita de sufrágio”, diz trecho da sentença”.





Em relação à compra de votos, o documento afirma que há relato de pessoas que receberam de R$ 100 a R$ 250 para votarem em Ivo Gomes.