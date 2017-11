Ceará enfrenta o Guarani (SP) hoje na Arena Castelão

O Ceará ocupa a 3ª posição com 58 pontos já o Guarani está na 16ª posição com 39 pontos.

A equipe do Ceará enfrenta hoje (7) a noite, a partir das 20h30, na Arena Castelão, o time do Guarani de Campinas (SP), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.





A equipe cearense contará com o retorno do lateral esquerdo Romário, que cumpriu suspensão automática contra o Juventude em Caxias (RS). O técnico Marcelo Chamusca contará com o que tem de melhor no elenco alvinegro.





Já a equipe de Campinas, contará com o retorno do zagueiro Diego Jussani, que cumpriu suspensão automática na última rodada do campeonato contra a equipe do América (MG).





A diretoria do Ceará aguarda a presença de um bom público na Arena Castelão no jogo de hoje a noite, até ontem (6), já tinham sido vendidos mais de 20 mil ingressos.