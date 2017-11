Cearense diz que fotografou disco voador em Fortaleza

Adriano Rogério diz que a aparição aconteceu no domingo (26), na Praia do Futuro. Segundo ele, o disco não teria sido visto a olho nu.

Um post de um cearense vem chamando atenção nas redes sociais. Ele afirma que um disco voador apareceu, por acaso, em fotos feitas na Praia do Futuro, em Fortaleza.





O supervisor de vendas Adriano Rogério garante que as fotos não passaram por montagem. “Pegamos as fotos e vimos aquilo. A gente achou esquisito, pois a imagem coincide nas três fotos que tiramos”.





Adriano conta que estava na praia com seus amigos quando tudo aconteceu. “Não era possível enxergar a olho nu. Ninguém na praia nem na barraca estava olhando pro céu, só vimos nas fotos”, revela.





Segundo disse, a aparição aconteceu no último domingo (26), por volta das 13h20.





Outra versão





Para o fotógrafo Alex Oliveira, deve ser uma brincadeira. “Logo percebi que era montagem. Para um leigo, a foto pode até parecer perfeita, mas existe um erro técnico”, revela o profissional.





Alex explica que montagens assim podem ser feitas no computador. “Pode ser manipulado no Photoshop. Achei até grosseiro. Se você prestar atenção, não tem como a barraca estar desfocada e o disco voador não. Com um pouco de zoom, é possível perceber uns erros de corte”, conclui.





O fotógrafo e professor universitário Jari Vieira concorda com Alex. Segundo ele, a espaçonave não faz sombra na praia como a barraca. “Era para ter uma sombra embaixo da nave. Veja a sombra do local. Embaixo da cabana de palha. Falsa total”, indica.





(Tribuna do Ceará)