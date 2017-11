CEARENSE É A DOUTORA MAIS JOVEM DO BRASIIL

Segundo Bruna, o gosto pela ciência e pela pesquisa exigiram alguns sacrifícios, como fins de semana nos laboratórios e vários dias distante da família.

A cearense Bruna Mara Machado Ribeiro atingiu o recorde de doutora mais jovem do Brasil. Nascida em 13 de setembro de 1988, ela concluiu Doutorado em Farmacologia no dia 17 de junho de 2015, com 26 anos, nove meses e cinco dias. A informação é do site Rank Brasil.





Ela realizou o Doutorado pelo programa de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), e defendeu sua tese com o tema "Estudo dos Efeitos Neuroprotetores do Ômega-3, Liraglutide, Risperidona e Clozapina em um modelo neuroinflamatório induzido por Poly I:C em cultura primária de célula Hipocampais".





Segundo a doutora, o gosto pela ciência e pela pesquisa exigiram alguns sacrifícios, como fins de semana nos laboratórios, períodos de dedicação exclusiva ao estudo, horas de experimentos e vários dias distante da família. "O recorde não me envaidece, mas a história de superação enobrece minha alma", postou em seu Facebook.





Bruna leva uma vida de estudos desde a infância. No colégio público, obteve, em 2003, Menção Honrosa na 1ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas do Ceará, organizada pelo Governo do Estado do Ceará, Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPQ).





Hoje, é professora de Embriologia, histologia e Farmacologia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), tutora do Programa Mais Médicos do Governo Federal e sócia da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC). Na pesquisa, realiza estudos com foco nos mecanismos neurodesenvolvimentais, neuroinflamatórios e neuroprotetores.