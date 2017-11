Chacina: bandidos atacam centro educacional e matam quatro adolescentes em Fortaleza

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira no Centro Mártir Francisca, bairro Sapiranga-Coité. Os adolescentes infratores dormiam quando foram surpreendidos pelos assassinos, arrastados para fora do prédio e executados.

Uma chacina foi registrada na madrugada desta segunda-feira (13) em Fortaleza. Quatro adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, foram mortos a tiros dentro de um centro educacional do estado destinado ao cumprimento de medidas socioeducativas determinadas pela Justiça após a prática de atos infracionais. Neste momento, equipe das polícias Civil e Militar e da Perícia Forense estão no local fazendo levantamentos.





A chacina ocorreu por volta de 3 horas, quando o Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, localizado na esquina das ruas Euclides Onofre de Sousa e Firmo Cardoso, no bairro Sapiranga-Coité, foi invadido por um grupo armado. Segundo depoimentos colhidos pela Polícia, eram, ao menos, 15 homens armados com pistolas, revólveres e espingardas de calibre 12 (escopetas).





Os criminosos renderam os seguranças do prédio e foram até o dormitório onde estavam as quatro vítimas. Os jovens foram arrastados para fora do prédio, espancados e, em seguida, mortos com tiros na cabeça. Pelo menos, dois deles tiveram, ainda, as mãos arrancadas a golpes de faca e facão.





A chacina mobilizou a Polícia Militar, que fez diligências durante toda a madrugada, mas não conseguiu localizar os assassinos.





Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já estão no local em busca de pistas para identificar os atiradores.