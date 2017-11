"Come Bila", detento acusado de crime contra jovens santanenses foge da cadeia pública de Santana do Acaraú

O detento Francisco Alison James Coelho Fontenele "Come Bila", 29 anos, fugiu na madrugada desta quarta-feira (22) da cadeia pública de Santana do Acaraú. A Polícia Militar de Santana do Acaraú prendeu Come Bila na tarde desta terça-feira (21) com 16 papelotes de maconha, 22 papelotes de cocaína, um revólver calibre 38 e uma quantia em dinheiro, ele é acusado de ter praticado o homicídio que vitimou Francisco Leonardo Paiva de Maria "Leozinho" semana passada, e a tentativa de homicídio contra José Wellington Chaves no bairro João Alfredo no último dia 18 de novembro. Come Bila fugiu da “Cadeia Pousada” em menos de 24h. Nos últimos meses dezenas de detentos já fugiram da cadeia publica de Santana do Acaraú.





Via Tribuna dos Vales