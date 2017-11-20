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segunda-feira, 20 de novembro de 2017

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA SEGUNDA-FEIRA (20) EM SOBRAL

segunda-feira, novembro 20, 2017  Nenhum comentário

O SINE/IDT Sobral está localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 - Centro - CEP 62.011-120 (Unidade do VAPT VUPT) Fone/Fax: 0**88 3677-4274 ou (88) 3677-4275 * Para verificar as vagas e nossos serviços acesso o site: www.sineidt.org.br 


Ocupação - Nº Vagas

- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1
- ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES 1
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) 1
- ATENDENTE DE FARMÁCIA- BALCONISTA 1
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) 10
- BARMAN 1
- CHAPISTA DE LANCHONETE 1
- CONSULTOR DE VENDAS 2
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1
- DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO 1
- ELETRICISTA DE ALTA-TENSÃO 1
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
- OPERADOR DE CALDEIRA 1
- OPERADOR ELETROMECÂNICO 1
- TECNÓLOGO EM ELETRÔNICA 1
- TÉCNICO DE PRODUÇÃO (LÍDER TÉCNICO) 5
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1
- VENDEDOR PRACISTA 3
- VISUAL MERCHANDISER 1

 TOTAL 35

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