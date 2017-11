CONHEÇA O IDEALIZADOR DA FERRAMENTA "CURRÍCULO ONLINE" DO BLOG SOBRAL 24 HORAS

O jovem Lucamenes Feijão Gomes, 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio do colégio Luciano Feijão, é o idealizador da ferramenta "CURRÍCULO ONLINE" do Blog Sobral 24 horas, uma das ferramentas mais importantes do portal. O objetivo da ferramenta é auxiliar as pessoas que estejam desempregadas e as que buscam o primeiro emprego.









Como funciona





O internauta envia o currículo através de e-mail (aparecidafeijao@gmail.com) ou pelo aplicativo WhatsApp (992188174) para divulgação no Blog.





Ressalta-se que o sistema de currículos online já conta com mais de 500 currículos cadastrados.





Clique AQUI e saiba como enviar seu currículo.