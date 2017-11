COREAÚ-CE: GESTÃO COM RESPONSABILIDADE

A APRECE informou a péssima situação financeira de grande parte dos municípios cearenses, e afirma que cerca de 50% das prefeituras já apresentam dificuldades em realizar o pagamento da folha de setembro.

A cidade de Coreaú tem o orgulho de informar que mesmo com a crise financeira que assola o país, a queda dos repasses federais e as dificuldades de recursos das prefeituras, com uma gestão excelente e responsável, está mantendo em dia o pagamento dos servidores e já foi antecipado o 13°salário para o mês do aniversário de cada funcionário.