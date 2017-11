Enfrentar as dificuldades da seca e melhorar a vida das localidades na zona rural de Coreaú, também tem sido a preocupação do Prefeito Carlos Roner.





"Sabemos da dificuldade que enfrentamos por água, principalmente água para o consumo humano! Hoje tenho a felicidade de informar que Coreaú receberá uma estação móvel de tratamento de água! Este equipamento foi adquirido em Israel, através de um convênio com o Governo do Estado e o ministério da integração, e pode purificar, descontaminar e dessalinizar a água. Por meio de nossos apelos e solicitações junto ao Governo conseguimos trazer esta unidade que atenderá as localidades:





• Sítio Penedo, Pau D'arco/ Canto





• Agrovila, Marfim dos Portelas





• Feitoria, Gado Bravo, Cabeceiras, Remédio, Boqueirão, Caraúbas





• Alto dos Ximines/ Alto do Amador, Cunhassu dos Sales/ Várzea Cumprida, Cunhassu Velho/ São José dos Teodoros





• Corredores/ Lagoa do Mato, Malhada Vermelha/ Mosquito





• Lajeiro





• Baixa Funda/ Santo Antônio/ Coité.





Além disso, iremos licitar 20 poços, já instalamos o sistema de abastecimento de água nas localidades de Raposa e São Vicente, além da compra de 2 dessalinizadores no próximo ano para as localidades da zona rural.





Não medirei esforços para trazer cada vez mais benefícios para a nossa população!





Sigo firme e forte trabalhando por Coreaú! Pela construção de uma nova história!"