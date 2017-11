Corpo de atleta desaparecido durante Ironman é encontrado na praia da Leste-Oeste

Genilson estava desaparecido desde a manhã de domingo, quando participava da primeira etapa do evento.

O Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde desta segunda-feira (27), o corpo do triatleta Genilson Lima, 48 anos, na praia da Leste-Oeste, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Genilson estava desaparecido desde a manhã de domingo, quando havia se perdido na primeira etapa do Ironman Fortaleza 2017, com largada na Praia Formosa.

A filha do atleta, Gabriela Lima, identificou o cadáver do pai no local, às 17h. “Ele emergiu, aparentemente ele estava preso às pedras onde a gente suspeita mesmo. A motoaquática dos bombeiros estava próxima e viu quando o corpo emergiu”, afirmou o coronel Marcos Costa, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas.