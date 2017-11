Cresce a desaprovação de Ciro Gomes para presidente em 2018

Segundo a pesquisa ‘Barômetro’, divulgada pelo jornal Estadão, Ciro tem 63% de desaprovação do eleitorado.



Uma pesquisa divulgada pelo jornal Estadão mostra a opinião dos eleitores a respeito de possíveis candidatos à presidência da República nas eleições de 2018. Segundo a pesquisa ‘Barômetro’, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes aparece com uma reprovação em crescimento. No levantamento feito neste mês, Ciro tem 63% de desaprovação do eleitorado.





Se comparado com a última pesquisa, em maio de 2016, o resultado é pior: naquela ocasião, o pré-candidato do PDT tinha 47% de reprovação. Agora, são 63%. No Ceará, as reações são diferentes entre a classe política, sejam aliados ou opositores.





Adversário político de Ciro, o deputado estadual Capitão Wagner (PR) acredita que essa rejeição do público tem motivos bem claros. “Era esperada essa desaprovação do candidato, até porque nos últimos pleitos, nos quais ele tentou viabilizar a candidatura a presidente, ele acabou inviabilizando, por conta do que ele fala. Ele não mede as consequências do que fala, demonstra inclusive desiquilíbrio na sua fala. Em certos momentos, critica e outro elogia a mesma pessoa de forma exacerbada, por exemplo, ele tem posicionamentos contra e a favor do Lula, contra e a favor da Dilma, posicionamentos que são radicais ao extremo, não é coisa equilibrada”, ressalta.





No questionário, os entrevistados não respondem sobre intenção de voto, mas se aprovam ou não o nome do pré-candidato. Entre os nomes que surgem como possíveis candidatos à presidência – como Jair Bolsonaro, João Dória, Lula e Marina Silva -, Ciro Gomes aparece também com a maior desaprovação.





Já entre os mais aprovados estão o apresentador Luciano Huck, com 60% de aprovação; o ex-presidente Lula, com 43%; e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 24%.