CRUELDADE: BANDIDOS ATIRAM NA PERNA DE IDOSO QUE NÃO TINHA DINHEIRO PARA ENTREGAR EM ASSALTO

Um idoso foi baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Humberto Monte, nas proximidades da entrada do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), por volta das 14 horas desta terça-feira (7).





Ele estava com a sua companheira quando foi abordado por uma dupla de assaltantes, que exigiam dinheiro dos dois. O casal chegou a oferecer um aparelho celular, mas, irritado por eles não terem dinheiro, um dos criminosos atirou contra o homem, ferindo-o na perna e no braço.





Ainda segundo a apuração, os dois bandidos fugiram a pé e, até o fechamento desta matéria, não haviam sido encontrados.





O homem foi atendido na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da UFC e, em seguida, encaminhado, consciente e orientado, ao Hospital Distrital Doutor Evandro Ayres de Moura (Frotinha de Antônio Bezerra).





Com informações do portal Tribuna do Ceará