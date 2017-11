CRUELDADE HUMANA: Duas adolescentes são encontradas mortas em um matagal em Varjota

Duas adolescentes uma de 12 e outra de 14 anos foram encontradas mortas na tarde deste sábado (04) na localidade de "Poço do Vigia", em Varjota. As vitimas foram identificadas como Regiane e Tainara e foram encontradas com marcas de tiros.





As adolescentes foram encontradas por volta das 16 horas. As vítimas estavam desaparecidas desde de ontem, e os familiares as procuravam, inclusive nas redes sociais.





Segundo informação de um morador da região, pelo ou menos 9 tiros foram ouvidos, entre 21 e 22 horas da noite, de ontem, na direção de onde os corpos foram encontrados. Os corpos estavam afastados aproximadamente 50 metros distantes um do outro.





Com informações de Varjota em Destaque