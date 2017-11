DENÚNCIA DO INTERNAUTA: FLANELINHAS EM SOBRAL ESTÃO DEMARCANDO A VIA PÚBLICA COM GIS

Internauta denuncia que flanelinhas estão demarcando com giz o espaço público (via pública).

"Gostaria de implorar à prefeitura de Sobral, através do prefeito Ivo Gomes que se tome as rédeas da cidade que ele diz ser prefeito. Estamos sofrendo cerceamento em nossas casas, ruas, padarias. Não podemos mais estacionar, nem caminhar, nem trafegar, nem parar. Onde vamos parar prefeito? Assaltos, assassinatos, truculência de políticos, omissão do prefeito, flanelinhas extorquindo a tudo e todos. Só Deus por nós! Os flanelinhas estão delimitando e sinalizando as ruas com giz."