Deputado zomba de projeto de lei e descobre que ele próprio é o autor; vídeo

"Esses deputados... é brincadeira", riu Felipe Attiê, antes de se dar conta de que se referia a um projeto de sua autoria.

Um vídeo de Felipe Attiê, deputado estadual pelo (PTB-MG), chamou atenção nesta semana. Ele aparece zombando da PL 3.697 de 2016, que estabelece o Dia Estadual do Coach, durante uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Logo depois, o parlamentar descobre que a proposição é de sua autoria."Do coach... (risos)... Esses deputados... É brincadeira...", debocha Attiê. Em seguida, é anunciado o nome do autor do projeto em questão: "Felipe Attiê". Ele reage com espanto.





Em nota divulgada em seu site, Attiê afirma que pediu o arquivamento do PL em 2016, e que não sabia que um outro deputado havia feito uma emenda e o tema estaria em pauta. "Quando vi a matéria em votação na Comissão de Constituição e Justiça, fiquei surpreso e fiz uma autocrítica", justificou-se.





Confira o momento no vídeo:

Politica,Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: O Povo