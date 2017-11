Domingos Neto encaminha ofício a Temer e pede intervenção federal no Ceará

O apelo do deputado federal decorre da situação de violência insustentável em que o Ceará se encontra.

Odeputado federal Domingos Neto (PSD) encaminhou ofício nesta terça-feira (14) ao presidente da Republica, Michel Temer, e ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, solicitando intervenção federal no Estado, especialmente em Fortaleza. O apelo do deputado federal decorre a situação de violência em que o Ceará se encontra se tornando insustentável.





“A violência se generalizou. Nós cidadãos estamos em pânico com as imagens de descontrole total da violência. Os arrastões, assaltos e assassinatos estão ocorrendo sob a repugnante leniência e inoperância do Governo do Estado do Ceará. Como deputado federal, não posso me calar diante de tamanho absurdo”, explica Domingos Neto.





Na avaliação do parlamentar, diante da situação de descontrole, a intervenção das forças federais, que inclui serviços de inteligência, vigilância e administração na segurança pública, pode resolver o problema. “Me entristeço em ver um dos principais destinos turísticos do país, nessa conjuntura. Ao mesmo tempo, tenho esperança que podemos contornar essa situação”, diz Domingos.