DUPLA É INTERCEPTADA LOGO APÓS ASSALTO NA SERRA DA MERUOCA

No final da tarde de ontem (11/11), quatro elementos em duas motocicletas realizaram um roubo na CE 440, entre as cidades de Sobral e Meruoca. Várias equipes policiais foram mobilizadas para interceptar o quarteto. A Equipe RAIO 01 e Ronda 04 conseguiram abordar dois suspeitos já chegando em Sobral.





Com a dupla que reside no Residencial Caiçara, foi encontrado alguns pertences das vítimas e a arma branca utilizada no roubo. Os outros suspeitos não foram localizados.





Um menor e o maior identificado como Antônio Carlos Martins Malheiros, 31 anos, foram conduzidos para a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190