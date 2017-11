Dupla é presa portando arma de fogo e motocicleta roubada

Na noite da última sexta-feira (03), várias equipes policiais foram mobilizadas via CIOPS para a região do bairro Pe. Zé Linhares, devido a ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública.





A Equipe da Viatura RAIO 010, ao chegar nas proximidades do bairro, realizou abordagem a dois indivíduos em uma motocicleta. Com a dupla foi apreendido um Revólver Calibre 32 com três munições intactas e uma motocicleta titan da cor vermelha que possuía queixa de roubo.





A dupla foi identificada como Antonio Aristides Alves Ferreira, conhecido por "TODINHO", de 19 anos, e Francisco Aristides Silva Martins, conhecido por "PINTIN", de 22 anos, ambos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190