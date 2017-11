EM PORTUGAL, ÁRBITRO MARCA PÊNALTI DE JOGADOR RESERVA QUE ESTAVA FORA DO CAMPO

Imagine ver seu time perder por um pênalti mal marcado. Pior ainda: imagine que seu time perdeu com um pênalti cometido… por um jogador que estava na reserva, fora do gramado.





Foi isto que ocorreu em um jogo da segunda divisão portuguesa. O Sporting B estava vencendo quando o meia Bundag Nasirov, um de seus jogadores reservas que estava aquecendo fora do campo, resolveu agarra uma bola que saía pela linha de fundo.





Sua ideia era simplesmente devolvê-la ao goleiro de seu time, mas ele não percebeu que a bola talvez ainda estivesse dentro do campo de jogo. O juiz da partida não pareceu ter dúvida: assinalou o pênalti, talvez o único da história do futebol cometido por um jogador que não estava jogando.





Curiosamente, os jogadores do Sporting B quase não reclamaram, chocados com a situação. O Acadêmica de Coimbra, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou a oportunidade para empatar a partida, com Rui Miguel convertendo o pênalti. Dois minutos depois, o time de Lisboa levou a virada. O placar ficou em 2 a 1 para o clube de Coimbra.

Mundo,noticias Veja mais sobre: esporte

Com informações do portal UOL