Em vez de curar, a Santa Casa de Sobral está matando as pessoas.

Administrado por pessoas sem experiência em gestão hospitalar, o hospital referência no Norte do Ceará agoniza e pacientes estão morrendo criminosamente. Um hospital onde o gestor é um padre e o diretor administrativo financeiro é um comerciante, a vida não parece ser prioridade.



O tomógrafo e a ressonância magnética, equipamentos fundamentais para diagnosticar traumatismos e AVC, estão quebrados faz uma semana, impossibilitando, porventura, que pacientes entrem em cirurgia. Sem tais exames, fica impossível a equipe médica realizar os procedimentos cirúrgicos com segurança, e muitos pacientes já morreram sem o atendimento.



A situação é caótica e de alto risco para os pacientes que estão precisando passar por cirurgia de urgência. Cerca de 20 pessoas estão no “corredor da morte”, o sofrimento afeta dezenas de famílias.

Como não bastasse a gravidade da situação, o hospital está sem ambulância equipada e operante com o mínimo necessário para uma assistência de qualidade, nem de médicos para realizarem a transferência dos pacientes graves.



Nessa situação, pacientes graves da fila de espera com quadro de AVC ou Traumatismo Craniano já estão à beira da morte. O que lhes resta é contar com a sorte e a bênção de Deus pra não sofrerem complicações com o atraso do tratamento ou de uma cirurgia de urgência!



O Diretor Financeiro/Administrativo da Santa Casa, O senhor Audisio Aguiar, sem formação nem experiência consolidada em gestão hospitalar, é um empresário dono de uma loja de móveis no centro da cidade e foi indicado por apadrinhamento da Diocese de Sobral.



Confira as fotos da emergência, do diretor Financeiro e de toda a atual diretoria da Santa Casa. O Ministério Público vai cobrar deles a responsabilidade.



Fonte: Wellington Macedo