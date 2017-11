Eve Paterson se empolgou tanto ao tirar sua primeira carteira de motorista que escreveu no campo "endereço" do formulário do Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA, o Detran da Escócia): "My dad’s house" (Casa do meu pai), na frente do endereço normal





E assim saiu no documento oficial da escocesa de 18 anos:

"Por quê? Fui tão estúpida!", desabafou a jovem no Twitter.

Fonte: Blog O Globo