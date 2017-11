Equipe da Secretaria de Educação é campeã do IX Torneio de Futsal dos Servidores Públicos.

O time de futsal dos servidores da Secretaria da Educação de Sobral foi campeão do IX Torneio de Futsal dos Servidores Públicos. A competição foi realizada no Ginásio Poliesportivo e integrou a programação comemorativa do dia do servidor público promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral.





O torneio contou com etapas de classificação de grupos e eliminatórias, revelando a equipe da Secretaria da Educação como campeã invicta da competição. Após empatar com o time da Guarda Municipal, a equipe da educação decidiu o título nos pênaltis por 3x1.





Além do título inédito, a equipe também levou o título de goleiros menos ‘vazados’ para os participantes Pedro Grandson e Carlos Alberto; e de vice-artilheiro do campeonato para Diego Farias, autor de 5 gols, sob o comando do técnico Breno Bastos e do capitão do time, Erasmo Feijão.





O servidor e atleta do time da Secretaria da Educação, Ney Oliveira, contou que a equipe dedicou o título de campeão ao ex-professor de Educação Física falecido no início deste ano, Expedito Duarte. A equipe campeã foi composta pelos servidores: Breno Bastos, Carlos Alberto, César Brasileiro, Diego Farias, Erasmo Feijão, Kenny Wesley, Leandro Costa, Ney Oliveira, Pedro Grandson, Raimundo Gomes e Wescley Barros.